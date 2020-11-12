Ребров: Шевченку було легше виграти "Золотий м'яч", ніж Лєвандовскі
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вважає недоречним порівнювати кар'єри Андрія Шевченка та Роберта Лєвандовскі.
"Що стосується Динамо, то ми не так довго грали разом, тому що Андрій поїхав у Мілан, а я – в Тоттенхем. В цілому, він безумовно був найкращим гравцем, з яким я грав у команді. Ось тільки я проти прославляння лише тих, хто забиває голи. Динамо і Україна тоді були не лише Шевченко. Так само, як зараз Польща – це не тільки Лєвандовскі.
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Хто кращий – Шевченко чи Лєвандовскі? Різні часи, різні гравці, різні клуби. Мені не подобаються такі порівняння. Шевченко досяг великого успіху в Лізі чемпіонів як футболіст Динамо і Мілана. Роберт робить те ж саме в німецьких клубах.
Шевченку було легше виграти "Золотий м'яч", ніж Лєвандовскі, адже він не грав в епоху Роналду і Мессі. Ці двоє настільки узурпували цю нагороду, що буде потрібен час на усвідомлення, що вона може дістатися комусь іншому. Протягом більшої частини своєї кар'єри Роберт перебуває в таких умовах. За часів Шевченка жоден футболіст або дует не домінував так сильно", – розповів Ребров у інтерв'ю SportoweFakty.
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