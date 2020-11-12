"Що стосується Динамо, то ми не так довго грали разом, тому що Андрій поїхав у Мілан, а я – в Тоттенхем. В цілому, він безумовно був найкращим гравцем, з яким я грав у команді. Ось тільки я проти прославляння лише тих, хто забиває голи. Динамо і Україна тоді були не лише Шевченко. Так само, як зараз Польща – це не тільки Лєвандовскі.

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Хто кращий – Шевченко чи Лєвандовскі? Різні часи, різні гравці, різні клуби. Мені не подобаються такі порівняння. Шевченко досяг великого успіху в Лізі чемпіонів як футболіст Динамо і Мілана. Роберт робить те ж саме в німецьких клубах.

Шевченку було легше виграти "Золотий м'яч", ніж Лєвандовскі, адже він не грав в епоху Роналду і Мессі. Ці двоє настільки узурпували цю нагороду, що буде потрібен час на усвідомлення, що вона може дістатися комусь іншому. Протягом більшої частини своєї кар'єри Роберт перебуває в таких умовах. За часів Шевченка жоден футболіст або дует не домінував так сильно", – розповів Ребров у інтерв'ю SportoweFakty.

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