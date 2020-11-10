Лєвандовскі таки отримав "Золотий м'яч" – відомий репер потішив бомбардира дитячою іграшкою
Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі не надто переймається через відсутність "Золотого м'яча" у 2020 році.
Бомбардир мюнхенців отримав подарунок від співвітчизника – польського репера Куби Грабовскі, більше відомого під псевдонімом Quebonafide.
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Як відомо, видання France Football відмовилося від вручення "Золотого м'яча" у 2020 році, і саме Лєвандовскі вважався головним претендентом на нагороду. Грабовскі вирішив хоч якось втішити нападника Баварії. Репер власноруч виготовив копію призу з кубиків LEGO. Польські зірки навіть зробили спільну фотографію, яку Роберт опублікував в Instagram.
Додамо, що Лєвандовскі надпотужно розпочав і новий сезон – 11 матчів, 13 голів та 5 асистів.
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