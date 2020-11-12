"Что касается Динамо, то мы не так долго играли вместе, потому что Андрей уехал в Милан, а я – в Тоттенхэм. В целом, он безусловно был лучшим игроком, с которым я играл в команде. Вот только я против прославления только тех, кто забивает голы. Динамо и Украина тогда были не только Шевченко. Так же, как сейчас Польша – это не только Левандовски.

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Кто лучше – Шевченко или Левандовски? Разные времена, разные игроки, разные клубы. Мне не нравятся такие сравнения. Шевченко достиг большого успеха в Лиге чемпионов как футболист Динамо и Милана. Роберт делает то же самое в немецких клубах.

Шевченко было легче выиграть "Золотой мяч", чем Левандовски, ведь он не играл в эпоху Роналду и Месси. Эти двое настолько узурпировали эту награду, что потребуется время на осознание, что она может достаться кому-то другому. На протяжении большей части своей карьеры Роберт находится в таких условиях. Во времена Шевченко ни один футболист или дуэт не доминировал так сильно", – рассказал Ребров в интервью SportoweFakty.

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