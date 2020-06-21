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Ребров різко відповів на чутки щодо зміни клубу

23:23 - Читать на русском
Ребров різко відповів на чутки щодо зміни клубу
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував можливу зміну місця роботи у майбутнє трансферне вікно.

"Не знаю, чому люди весь час мене сватають кудись. Коли є якийсь успіх – відразу пропозиції від незрозумілих журналістів, друкованих видань. Просто неможливо читати. Якщо є успіх – тобою цікавляться. Якщо програв кілька матчів – будь готовий до іншого повороту подій.

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Я займаюся своєю справою. Якщо якийсь мій друг подзвонить і запитає: "Сергію, що там? Я читаю ...". Я насправді не читаю і не цікавлюся. Я радий займатися своєю роботою. У мене немає часу, щоб коментувати якісь незрозумілі чутки", – поділився Ребров в коментарі ПроФутболу.

Нагадаємо, Реброва пов'язують з можливим приходом до турецького Фенербахче. Зазначимо, що український фахівець разом з Ференцварошем зумів оформити дострокове чемпіонство в угорській першості.

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Теги
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