Ребров резко ответил на слухи о смене клуба

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал возможную смену места работы в будущее трансферное окно.

"Не знаю, почему люди все время меня сватают куда-то. Когда есть какой-то успех – сразу предложения от непонятных журналистов, печатных изданий. Просто невозможно читать. Если есть успех – тобой интересуются. Если проиграл несколько матчей – будь готов к другому повороту событий.

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Я занимаюсь своим делом. Если какой-то мой друг позвонит и спросит: "Сергей, что там? Я читаю...". Я действительно не читаю и не интересуюсь. Я рад заниматься своей работой. У меня нет времени, чтобы комментировать какие-то непонятные слухи", – поделился Ребров в комментарии ПроФутболу.

Напомним, Реброва связывают с возможным приходом в турецкий Фенербахче. Отметим, что украинский специалист вместе с Ференцварошем сумел оформить досрочное чемпионство в венгерском первенстве.

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