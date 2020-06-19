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Ференцварош звернувся до суду через інформацію про відхід Реброва у Фенербахче

19:20 - Читать на русском
Ференцварош звернувся до суду через інформацію про відхід Реброва у Фенербахче
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Юрист Ференцвароша Емін Озкурт прокоментував чутки щодо можливого відходу Сергія Реброва до турецького Фенербахче.

"Під керівництвом Сергія Реброва Ференцварош виграв два чемпіонати з моменту його приїзду. Він звертався до мене, оскільки деякі новини про нього в пресі не відображали правду. Ми передали в суд запит на спростування цієї інформації, почався судовий процес.

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Ми можемо чітко сказати, що контракт з Сергієм Ребровим розрахований до 30 червня 2023 року. В цьому відношенні між сторонами немає проблем. Новини в турецькій пресі не відображають правду", – наводить слова Озкурт Futbol Arena.

Нагадаємо, український фахівець разом з Ференцварошем зумів оформити дострокове чемпіонство в угорській першості.

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Головне Світ Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош Сергій Сергій Ребров Українці за кордоном
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