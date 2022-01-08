Аль-Айн впервые проиграл в чемпионате ОАЭ под руководством Сергея Реброва, уступив Аль-Шардже. Читайте отчет о поединке на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ 2021/22, 13-й тур

Аль-Шарджа – Аль-Айн – 2:0

Голы: Кайо, 11, Луанзинью, 18

Первый матч Аль-Айна в чемпионате после Нового года вышел неудачным – команда Реброва проиграла Аль-Шардже. Результат был добыт уже в дебюте поединка – Кайо открыл счет на 11 минуте, а Луанзинью через 7 минут сделал преимущество убедительным.

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Во втором тайме подопечные Реброва владели больше мячом, но по ударам статистика идентична – 9 в общем и по 2 в створ ворот. В составе Аль-Шарджи в стартовом составе вышел экс-вингер Шахтера Бернард, получивший желтую карточку на 61 минуте, а финальный свисток арбитра зафиксировал поражение Аль-Айна.

Эта неудача не помешала Аль-Айну остаться на первом месте с 30 очками, а Аль-Шарджа с 23 пунктами остался вторым.

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