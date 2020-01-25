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Ребров пояснив, завдяки чому його Ференцварош здобув легку перемогу над Пакшем

21:43 462 Читать на русском
Ребров пояснив, завдяки чому його Ференцварош здобув легку перемогу над Пакшем
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями від матчу 17-го туру чемпіонату Угорщини проти Пакша (4:0).

"Ференцварош був набагато агресивнішим, створив більше моментів, ніж наш опонент, забив гарні голи, тому всі можуть бути задоволені. Мій колега з Пакша назвав нас найкращою командою чемпіонату, але тільки наприкінці сезону ми побачимо, хто найкращий.

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Складно багато говорити після перемоги 4:0. Потрібно рухатися далі, аналізувати гру і покращувати її. Головне, що у нас був баланс в атаці і захисті. Ми не дали їм можливості контратакувати", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, команда Реброва розгромила Пакш (4:0) в матчі 17-го туру чемпіонату Угорщини, а дублем відзначився Олександр Зубков.

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