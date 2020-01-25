Ребров объяснил, благодаря чему его Ференцварош добыл легкую победу над Пакшем

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата Венгрии против Пакша (4:0).

"Ференцварош был гораздо более агрессивным, создал больше моментов, чем наш оппонент, забил хорошие голы, поэтому все могут быть довольны. Мой коллега из Пакша назвал нас лучшей командой чемпионата, но только в конце сезона мы увидим, кто лучший.

Нестеров дебютным голом принес победу Мезекевешду, Петряк не помог Фехервару обыграть Гонвед

Сложно много говорить после победы 4:0. Нужно двигаться дальше, анализировать игру и улучшать ее. Главное, что у нас был баланс в атаке и защите. Мы не дали им возможности контратаковать", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, команда Реброва разгромила Пакш (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Венгрии, а дублем отметился Александр Зубков.

Ференцварош Реброва разгромил Пакш – Зубков оформил дубль и является одним из лучших бомбардиров чемпионата