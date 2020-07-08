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Ребров пояснив, чому запрошує у Ференцварош гравців з Шахтаря, але не з Динамо

14:56 - Читать на русском
Ребров пояснив, чому запрошує у Ференцварош гравців з Шахтаря, але не з Динамо
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров окреслив принципи комплектації своєї команди.

"Хто зараз найбільше прогресує з гравців Динамо? Не хочу нікого виділяти. Мене часто запитують, чому я приділяю таку увагу молодим українським гравцям Шахтаря, запрошуючи їх у Ференцварош. Насправді в Динамо виступає не менше талановитих хлопців, яких ми б із задоволенням взяли в команду.

Ребров дав чітку відповідь щодо інтересу Динамо та Фенербахче

Але вся різниця в тому, що в Києві вони грають і поступово стають лідерами свого колективу. Тут підібралася ціла плеяда хороших молодих виконавців, але їм потрібно багато і правильно працювати, щоб досягнути високих цілей", – підсумував Ребров у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, нещодавно Ференцварош домовився з Шахтарем про викуп вінгера Олександра Зубкова, який грав у оренді.

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Теги
Динамо Динамо Сергій Сергій Ребров Українці за кордоном Шахтар Шахтар Ференцварош Ференцварош
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