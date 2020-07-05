Ребров дав чітку відповідь щодо інтересу Динамо та Фенербахче

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров змушений вкотре відповідати на чутки про своє майбутнє.

Український фахівець підкреслив свою відданість нинішньому клубу.

Динамо – Шахтар: Ребров відвідав Класичне

"ЗМІ сватають мене у Динамо та Фенербахче? Нехай сватають. ЗМІ часто таким займаються, когось кудись сватають і відправляють. Зараз я тренер Ференцвароша", – запевнив Ребров у інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, український фахівець за два сезони в Угорщині двічі виграв національний чемпіонат і вивів Ференцварош у груповий етап Ліги Європи.

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