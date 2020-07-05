Ребров дав чітку відповідь щодо інтересу Динамо та Фенербахче

Англія — 20:55 357
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Саутгемптон – Манчестер Сіті: Зінченко грає з перших хвилин – онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
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Зоря – Олександрія: відеотрансляція матчу УПЛ, в якому Динамо можуть посунути на четверте місцеУкраїна — 19:25 3642
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Ньюкасл – Вест Хем: Ярмоленко знову міг забити та став одним із найкращих у надрезультативній нічийній перестрілціАнглія — 19:19 4295
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Десна знищила Колос в матчі з шедевральними голами Фаворова та Тотовицького – Динамо опустилося на третю позиціюУкраїна — 18:53 2008
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Помер легенда Динамо Трошкін – він брав з киянами Кубок кубків 1975 рокуУкраїна — 18:00 7071