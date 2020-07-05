toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТІК - РЕАЛ МАДРИД

Ребров дав чітку відповідь щодо інтересу Динамо та Фенербахче

19:00 - Читать на русском
Ребров дав чітку відповідь щодо інтересу Динамо та Фенербахче
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров змушений вкотре відповідати на чутки про своє майбутнє.

Український фахівець підкреслив свою відданість нинішньому клубу.

Динамо – Шахтар: Ребров відвідав Класичне

"ЗМІ сватають мене у Динамо та Фенербахче? Нехай сватають. ЗМІ часто таким займаються, когось кудись сватають і відправляють. Зараз я тренер Ференцвароша", – запевнив Ребров у інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, український фахівець за два сезони в Угорщині двічі виграв національний чемпіонат і вивів Ференцварош у груповий етап Ліги Європи.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

blog_ava
Неймар уклав сенсаційну угоду з ПСЖ – Барселоні варто зробити лише один крок
14:03
6750
Теги
Українці за кордоном Динамо Динамо Ференцварош Ференцварош Сергій Сергій Ребров Фенербахче Фенербахче
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
30
хв
Наполі
22:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук