Ференцварош переміг Кішварду в рамках 7-го туру чемпіонату Угорщини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Угорщина, 7 тур

Кішварда – Ференцварош – 0:2

Голи: Ісаел, 66, Карасюк, 89 (авт)

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Програму чергового туру чемпіонату Угорщини відкривали лідери і команди, у складі яких виступають українці. З перших хвилин у гостей вийшов Ігор Харатін, а у господарів – Богдан Мельник; у запасі залишилися Олександр Зубков та Роман Карасюк відповідно.

Попри статус чинного чемпіона команда Сергія Реброва не володіла беззаперечною перевагою. Кішварда добре розпочала сезон і була налаштована продовжити переможну серію, яка вже налічувала три поєдинки. Однак проти цього був нападник Фраді Ісаел Да Сілва, який в середині другого тайму відкрив рахунок. Карасюк наприкінці матчу вийшов рятувати Кішварду, але натомість забив у власні ворота.

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Завдяки перемозі Ференцварош набрав уже 13 очок (команда зіграла лише 5 матчів), випередив Фехервар та став одноосібним лідером. Кішварда з 9-ма пунктами у активі залишилася на четвертій сходинці.