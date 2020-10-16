"Зараз багато гравців повертаються з міжнародного футболу. Деякі досить пізно. Повернення гравців – наче складання пазлів. Будемо сподіватися, що всі повернуться на той рівень, який мали перед від'їздом до збірних. Зрештою, національна команда працює інакше.

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Я хотів би, що Яремчук був доступний раніше, проте він приєднався лише зараз. Він провів три фантастичних гри, і сильно вплинув на їхній результат. Я бачив того самого Романа, який працював у Генті. Він у хорошій формі, і зараз залишається у ній. Так виступати на постійній основі – наступний крок у розвитку.



Роман – це той гравець, який має добре почуватись у колективі, але також дуже прагне вчитися. Як тренер, ви повинні дати йому достатньо матеріалу, над яким можна працювати. Це той гравець, який постійно наполягає на вдосконаленні. Благословляю його на це як тренер. Я радий, що він все ще в Генті", – наводить слова Де Декера sporza.be.

Нагадаємо, чинний контракт нашого нападника з Гентом розрахований до 2023 року. У різний час інтерес до Яремчука проявляли італійські клуби, серед яких ЗМІ називали Болонью та Рому. Тransfermarkt оцінює Романа в 9,5 млн євро.

Відзначимо, що Яремчук тричі вийшов на поле в жовтневих матчах збірної України і заробив пенальті у ворота Німеччини.

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