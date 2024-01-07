"Я знаю Сергія Реброва і всіх його помічників. Вони працювали зі мною в академії Динамо. Я думаю, що цей склад, який зараз у збірної України, він навіть на 2% не розкрився.

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Я знаю тренерський штаб – вони можуть дуже багато дати збірній України. Треба просто трішки більше часу, щоб вони поставили свою тактику, гру, щоб у всіх було розуміння.

Я слідкую, звісно, за матчами збірної України. Це дуже хороша команда, більшість гравців якої грають у топових чемпіонатах. Я думаю, всі топ-збірні, які виходять проти команди Реброва, ніколи не розслаблені. Тому що можна очікувати будь-чого від збірної України.

Який шанс у цієї команди пробитися на чемпіонат Європи? Думаю, що перевага на боці українців. Буде матч – побачимо. Я вболіваю, сподіваюся і переживаю за збірну України. Я немало прожив в Україні і був частиною цієї збірної. Не основної, але всіх вікових категорій", – сказав Цітаішвілі у коментарі NV.

Нагадаємо, у боротьбі за вихід на Євро-2024 на Реброва і Ко чекає поєдинок з Боснію і Герцеговиною. У разі успіху у вирішальному матчі українці зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

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