Ребров, Петряк, Харатін та компанія відсвяткували чемпіонство Ференцвароша – файєри, відра з водою та інші миттєвості

Ференцварош за 4 тури до фінішу став чемпіоном Угорщини. "Футбол 24" пропонує переглянути святкування чемпіонського титулу Реброва та компанії.

Ференцварош здобув ювілейне 30-те чемпіонство у своїй історії. При цьому сталося це ще до виходу команди Сергія Реброва на матч 30-го туру проти Гонведа. Головний конкурент "Фраді" – Віді – втратив очки, після чого столична команда вже стала недосяжною в турнірній таблиці.

Зрозуміло, що футболісти Ференцвароша не стримували емоцій навіть попри поразку від Гонведа (до слова, Ігор Харатін у цьому матчі відзначився голом). Святкування розпочались ще на полі – у хід пішли навіть файєри, якими зі своїми кумирами люб'язно поділились фанати.

Ребров прокоментував перемогу Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини

Пізніше дійство перемістилось у роздягальню. Деяким гравцям, вочевидь, стало гаряче, але кілька відер холодної води зробили свою справу. Сергій Ребров начебто не постраждав. Принаймні, на фото та відео особливих знущань над тренером, як це часто буває у подібних випадках, не помітно.

Нагадаємо, Ребров очолив Ференцварош у серпні минулого року. Іван Петряк, який виступає за угорську команду на правах оренди, забив 6 голів та віддав 11 асистів. Ігор Харатін приєднався до Ференцвароша взимку. Екс-хавбек Зорі забив 2 голи та оформив 3 результативні передачі.