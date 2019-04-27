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Ребров, Петряк і Харатін стали чемпіонами Угорщини з Ференцварошем

20:12 1052 Читать на русском
Ребров, Петряк і Харатін стали чемпіонами Угорщини з Ференцварошем
Ребров, Харатін та Петряк стали чемпіонами Угорщини

Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва достроково став чемпіоном Угорщини.

Ференцварош офіційно став чемпіоном Угорщини. Головний конкурент Фраді – Віді – втратив очки у матчі 30-го туру проти Академії Пушкаша (1:1). Після цього Віді втратив будь-які шанси наздогнати Ференцварош (відрив складає 10 очок за 3 тури до фінішу).

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Таким чином на сьогоднішній матч проти Гонведа (початок о 20:30) команда Сергія Реброва, Ігоря Харатіна та Івана Петряка вийде вже у статусі найсильнішої команди Угорщини.

Це чемпіонство стало для Ференцвароша ювілейним – 30-м в історії клубу.

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Головне Світ Ференцварош Ференцварош Віді Віді Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Іван Петряк Іван Петряк
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