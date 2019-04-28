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Ребров прокоментував перемогу Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини

09:41 585 Читать на русском
Ребров прокоментував перемогу Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями після здобуття чемпіонства Угорщини.

"У тому, що титул чемпіона був здобутий за чотири матчі до кінця чемпіонату, є щось особливе. Вболівальники створили фантастичну атмосферу в матчі з Гонведом (2:3), і я радий, що ми змогли підбадьорити їх.

Ребров, Петряк і Харатін стали чемпіонами Угорщини з Ференцварошем

Вчора ми побачили, що виграти золоті медалі чемпіонату було непросто, оскільки наш суперник показав себе відмінною командою. Гравці вже знали, що титул математично нам гарантований, тому ми не були достатньо агресивні і припустились багатьох помилок.

Зараз час святкування, гравці будуть відпочивати два дні, тоді подивимося, що буде далі. Звичайно, нам все одно доведеться грати ігри, що залишилися, і є ті, хто хоче отримати більше можливостей.

Ференцварош вже у статусі чемпіона програв попри гол Харатіна, Халадаш в українському дербі переміг Кішварду

Я радий званню чемпіона, радий, що ставлення і мотивація гравців з того часу, як я взяв на себе управління, змінилися, вони хочуть грати краще і реалізують структуру, яка є моїм баченням. Цей чемпіонський титул є не тільки заслугою гравців, ми всі завоювали титул чемпіона, це успіх клубу, ми повинні святкувати разом", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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