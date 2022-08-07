"На жаль, через пандемію у минулому сезоні ми не провели багато матчів з нашими фанами на трибунах. Я переконаний, що тепер це зміниться. Ми всі працюємо для уболівальників. Хочу запросити їх на стадіон, щоб вони допомогли нам, підтримали команду. Це дуже важливо. Знаю, як усі тут підтримують Аль-Айн.

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Наступний сезон, однозначно, буде складнішим за попередній. Я ніколи не припиняю працювати. Навіть якщо досягну певної мети. Наприклад, раніше я працював в Угорщині, де ми завоювали три чемпіонства поспіль. Я не та людина, яку задовольнить минулий тріумф.

Ми важко працюємо заради нового сезону, у нас є цілі на новий сезон. Я прошу моїх гравців ставати кращими. Зараз уболівальники вже забули, що сталося вчора. Тепер вони хочуть перемагати іще. Ми повинні демонструвати усе найкраще, що є у цій команді", – сказав Ребров.