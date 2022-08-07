"К сожалению, из-за пандемии в прошлом сезоне мы не провели много матчей с нашими фанами на трибунах. Я убежден, что теперь это изменится. Мы все работаем для болельщиков. Хочу пригласить их на стадион, чтобы они помогли нам, поддержали команду. Это очень важно. Знаю, как все здесь поддерживают Аль-Айн.

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Следующий сезон, однозначно, будет сложнее предыдущего. Я никогда не перестаю работать. Даже если достигну определенной цели. К примеру, раньше я работал в Венгрии, где мы завоевали три чемпионства подряд. Я не тот человек, которого удовлетворит прошедший триумф.

Мы тяжело работаем ради нового сезона, у нас есть цели на новый сезон. Я прошу моих игроков становиться лучше. Сейчас болельщики забыли, что произошло вчера. Теперь они хотят побеждать еще. Мы должны демонстрировать все самое лучшее, что есть в этой команде", – сказал Ребров.