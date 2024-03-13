“Я думаю, что шансы очень высокие. Общаюсь с Виктором ежедневно, смотрю динамику восстановления. Мы все надеемся, посмотрим. Все зависит от него и процесса восстановления.

Ребров довызвал в состав сборной Украины дебютанта и игрока Динамо

Еще раз – у нас много игроков, и мы не зависим только от Виктора. Он очень важный игрок для нас, но сейчас есть 28 футболистов. Будет Виктор, не будет – мы готовимся очень серьезно. Будем только рады, если он восстановится", – заявил Ребров на брифинге относительно полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024.

Напомним, Цыганков был вынужден досрочно завершить матч Жироны из-за травмы колена. К счастью, она оказалась несерьезной, поэтому полузащитник пропустит максимум один матч клуба и 21 марта должен быть готов помочь сборной Украины в полуфинале плей-офф против Боснии.

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