Ребров озвучив стримані цілі збірної України на Євро-2024
Наставник збірної України Сергій Ребров радить не малювати собі захмарних амбіцій на чемпіонаті Європи.
"Для мене важливо, аби всі члени команди фокусувались на конкретній зустрічі. Ми заслужили це місце на Євро. І тому перед кожною зустріччю маємо ставити собі завдання виграти матч.
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Далі подивимося. Не треба одразу ж після першого матчу думати про розклади. Коли прийде друге, думатимемо про друге. Тому зараз треба через товариські зустрічі спокійно і сконцентровано підготуватися до старту", – резюмував Ребров в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Нагадаємо, Україна на Євро-2024 потрапила в групу Е до Румунії, Словаччини та Бельгії. Перший матч – 17 червня проти румунів. На минулому Євро "синьо-жовті" під керівництвом Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу.
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