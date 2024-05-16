"Для мене важливо, аби всі члени команди фокусувались на конкретній зустрічі. Ми заслужили це місце на Євро. І тому перед кожною зустріччю маємо ставити собі завдання виграти матч.

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Далі подивимося. Не треба одразу ж після першого матчу думати про розклади. Коли прийде друге, думатимемо про друге. Тому зараз треба через товариські зустрічі спокійно і сконцентровано підготуватися до старту", – резюмував Ребров в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Нагадаємо, Україна на Євро-2024 потрапила в групу Е до Румунії, Словаччини та Бельгії. Перший матч – 17 червня проти румунів. На минулому Євро "синьо-жовті" під керівництвом Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу.

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