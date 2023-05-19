Сборная Украины претерпит немалые изменения уже со следующей недели. Главное из них – "сине-желтых" возглавит Сергей Ребров, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

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Известны имена тех, кто войдет в тренерский штаб Сергея Станиславовича: Висенте Гомес (старший ассистент), Альберто Босх, Глеб Платов (оба – ассистенты). Тренером вратарей с большой вероятностью станет Рустам Худжамов, но позиция окончательно еще не согласована.

Отмечается, что срок работы Реброва в сборной Украины рассчитан на отборочные циклы Евро-2024 и ЧМ-2026. По обоюдному согласию контракт может быть продлен еще на два цикла – до ЧМ-2030 включительно. Структуру единой модели сборных Украины будет выстраивать Унаи Мельгоса, который может возглавить сборную Украины U-21.

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