Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров пригадав, як підтримував Україну під час своїх виступів за лондонський клуб.

"Я дійсно носив помаранчевий браслет, коли грав у матчах за Вест Хем в часи Помаранчевої революції в Україні. Багато людей в Лондоні підтримували цю революцію.

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Було важко перебувати в Лондоні і бачити, що сталося з моїми людьми в Україні. Я висловив свою підтримку людям. Вважаю, це важливо. Це не про футбол, це моя позиція.

Багато хто говорить, що футбол поза політикою. Але моя думка, що футбол – це політика. Багато футболістів популярніші у своїх країнах, аніж політики. Думаю, я можу показати свою позицію. Мене не турбує цей епізод. Я підтримав людей, які покинули свої будинки і стояли за свободу", – сказав Ребров на подкасті Ukraine+Football.

Нагадаємо, Ребров виступав за Вест Хем з 2004 по 2005 роки і зіграв за лондонців 27 матчів, в яких забив 1 гол.

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