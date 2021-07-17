Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров вспомнил, как поддерживал Украину во время своих выступлений за лондонский клуб.

"Я действительно носил оранжевый браслет, когда играл в матчах за Вест Хэм во времена Оранжевой революции в Украине. Многие люди в Лондоне поддерживали эту революцию.

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Было трудно находиться в Лондоне и видеть, что произошло с моими людьми в Украине. Я выразил свою поддержку людям. Считаю, это важно. Это не про футбол, это моя позиция.

Многие говорят, что футбол вне политики. Но мое мнение, что футбол – это политика. Многие футболисты популярнее в своих странах, чем политики. Думаю, я могу показать свою позицию. Меня не беспокоит этот эпизод. Я поддержал людей, которые покинули свои дома и стояли за свободу", – сказал Ребров на подкасте Ukraine+Football.

Напомним, Ребров выступал за Вест Хэм с 2004 по 2005 годы и сыграл за лондонцев 27 матчей, в которых забил 1 гол.

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