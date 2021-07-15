"Чи повинні українці їхати в зарубіжні клуби у більш юному віці? Це залежить від власників клубів. Вважаю, такі клуби, як Динамо і Шахтар, тримають гравців. Вони ставлять надто велику ціну за своїх футболістів. Я навіть упевнений, що багато гравців хочуть піти, але вони поважають клуб, фанатів. Можливо, деякі футболісти залишаються в своєму клубі занадто довго.

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Думаю, Ярмоленко поїхав в правильному віці. 25 років – правильний час, щоб перейти. Упевнений, багато клубів цікавилися ним і в більш ранньому віці. Але це залежить від клубу. Наприклад, ви хочете, щоб Ярмоленко поїхав в європейський клуб. Але коли я був тренером, не хотів, щоб він йшов. Ми грали в Лізі чемпіонів, не тільки в УПЛ. І я вважав цього футболіста дуже важливим в моїй команді. Звичайно, це дуже складною питання.

Упевнений, Андрій задоволений своєю кар'єрою. Вона схожа на мою. Звичайно, я не грав багато в Тоттенхемі, Вест Хемі, але я виходив на 5 хвилин і намагався зробити щось важливе для команди. Фани поважали мене. Переконаний, вони були задоволені моїм виступом", – поділився Ребров на подкасті Ukraine+Football.

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