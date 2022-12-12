Програний матч проти Марокко став для Кріштіану першим випадком у кар'єрі, коли він вдруге поспіль залишився у запасі на гру чемпіонату світу. Матч став для нього 196-м у складі національної команди.

Цей показник зробив Кріштіану одним з двох футболістів, які зіграли за збірні найбільшу кількість матчів. Ще одним гравцем, який наразі зіграв 196 матчів у складі збірної, є 37-річний кувейтський нападник Бадер Аль-Мутава. Про це та інші цікавинки матчу Марокко – Португалія дивіться в новому відео на нашому YouTube-каналі.