Чому заплакав Роналду? Рекорд і останній Мундіаль Кріштіану, який завершився сенсаційним вильотом
22:12 - Читать на русском
"Футбол 24" обговорив несподіваний результат матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 Марокко – Португалія та емоційну реакцію Кріштіану Роналду на виліт його національної команди.
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Програний матч проти Марокко став для Кріштіану першим випадком у кар'єрі, коли він вдруге поспіль залишився у запасі на гру чемпіонату світу. Матч став для нього 196-м у складі національної команди.
Цей показник зробив Кріштіану одним з двох футболістів, які зіграли за збірні найбільшу кількість матчів. Ще одним гравцем, який наразі зіграв 196 матчів у складі збірної, є 37-річний кувейтський нападник Бадер Аль-Мутава. Про це та інші цікавинки матчу Марокко – Португалія дивіться в новому відео на нашому YouTube-каналі.
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