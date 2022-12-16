"Роналду не проводив із нами переговорів, бо був зайнятий чемпіонатом світу. Наскільки я знаю, не лише з нами, а й з іншими клубами також. Ми й не очікували, що він ухвалить рішення посеред турніру. Бажаю Кріштіану всього найкращого за будь-якого його вибору", – наводить слова президента Аль-Насра Фабріціо Романо.

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Нагадаємо, перед від'їздом на чемпіонат світу в Катар 37-річний португалець зумів досягти домовленості з Манчестер Юнайтед щодо дострокового розірвання контракту. Відтак, Роналду має можливість вибрати клуб, до якого приєднається на правах вільного агента. Кріштіану хотів би залишитися у Європі та грати в ЛЧ, але реальний інтерес є лише від Аль-Насра.

До слова, на ЧС-2022 Роналду забив 1 гол у 5 матчах. Усі поєдинки групового етапу португалець розпочинав у стартовому складі, але у плей-офф лишень виходив на заміну. Команда Фернанду Сантуша вилетіла у чвертьфіналі, поступившись Марокко.

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