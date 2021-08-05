"Ребров не має опції розриву контракту з клубом через запрошення зі збірної", – Бурбас назвав "план Б" для фахівця
18:34 - Читать на русском
Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо потенційного кандидата на посаду тренера національної команди України.
"У контракті Реброва немає пункту, що дозволяє піти при запрошенні зі збірної.
Ребров готує розрив контракту з Аль-Айном і може очолити збірну України вже 9 серпня, – Циганик
Зате є нюанс, що передбачає свого роду випробувальний термін, протягом якого сторони приглядаються одна до одної і залишають за собою право припинити співпрацю. Цей пункт і мають активувати при зустрічі", – написав Бурбас у Twitter.
Нагадаємо, Ребров підписав контракт з аравійським Аль-Айном лише 6 червня. Саме екс-тренера Ференцвароша називають головним кандидатом на вакантне крісло наставника "синьо-жовтих".
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter