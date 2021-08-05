"У контракті Реброва немає пункту, що дозволяє піти при запрошенні зі збірної.

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Зате є нюанс, що передбачає свого роду випробувальний термін, протягом якого сторони приглядаються одна до одної і залишають за собою право припинити співпрацю. Цей пункт і мають активувати при зустрічі", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, Ребров підписав контракт з аравійським Аль-Айном лише 6 червня. Саме екс-тренера Ференцвароша називають головним кандидатом на вакантне крісло наставника "синьо-жовтих".

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