Юнацька збірна України (футболісти не старші 2008 року народження) візьме участь у турнірі Dream Cup 2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Вацко назвав сенсаційну причину вильоту збірної України з Євро U-17 – Мороза достроково усунули від тренування команди

Змагання проходитимуть з 19-го до 23 червня у Фукуоці на стадіоні J-Village. На турнірі "синьо-жовті", які готуватимуться до кваліфікації Євро-2025 (U-17), гратимуть проти однолітків з Японії, Сенегалу та Венесуели. Виклик від тренерського штабу отримали 17 футболістів.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Максим Роєнко (Динамо), Кирило Хадасевич (Вольфсбург, Німеччина).

Захисники: Ярослав Милокост (Шахтар), Арсен Залипка, Дмитро Соломон (обидва – Рух), Арсеній Коваль (СК Дніпро-1), Назар Хлівнюк (Фортуна, Німеччина), Андрій Лисицький (Фіорентина, Італія).

Півзахисники: Мирослав Романюк, Назар Іваськів, Іван Андрейко (усі – Динамо), Олександр Кройтарь, Данило Слива (обидва – Рух), Олександр Середа (Шахтар), Карен Геворкян (Лас-Розас, Іспанія), Денис Хасанов (Вікторія, Німеччина).

Нападники: Максим Кучерявий (Динамо), Захарій Захарків (Колос).

Нагадаємо, нещодавно збірна України U-17 під керівництвом Мороза не змогла вийти з групи на Євро-2024, посівши третю сходинку (у групі з Кіпром, Чехією та Сербією).

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