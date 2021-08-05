"В контракте Реброва нет пункта, позволяющего уйти из-за приглашения из сборной.

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Зато есть нюанс, который предусматривает своего рода испытательный срок, в течение которого стороны присматриваются друг к другу и оставляют за собой право прекратить сотрудничество. Этот пункт и должны активировать при встрече", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, Ребров подписал контракт с аравийским Аль-Айном только 6 июня. Именно экс-тренера Ференцвароша называют главным кандидатом на вакантное кресло наставника "сине-желтых".

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