"Ребров не имеет опции разрыва контракта с клубом из-за сборной", – Бурбас назвал "план Б" для специалиста
Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно потенциального кандидата на пост тренера национальной команды Украины.
"В контракте Реброва нет пункта, позволяющего уйти из-за приглашения из сборной.
Ребров готовит разрыв контракта с Аль-Айном и может возглавить сборную Украины уже 9 августа, – Цыганык
Зато есть нюанс, который предусматривает своего рода испытательный срок, в течение которого стороны присматриваются друг к другу и оставляют за собой право прекратить сотрудничество. Этот пункт и должны активировать при встрече", – написал Бурбас в Twitter.
Напомним, Ребров подписал контракт с аравийским Аль-Айном только 6 июня. Именно экс-тренера Ференцвароша называют главным кандидатом на вакантное кресло наставника "сине-желтых".