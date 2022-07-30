"Я разговаривал с Ребровым. Он сказал, что Аль-Айн имеет принципиальную позицию – никогда не подписывать футболистов старше 30 лет.

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Ярмоленко стал первым футболистом в возрасте от 30 лет, которого подписали. Пока единственным. Понятно, что на него рассчитывают, если его берут в таком возрасте на такой контракт", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live. Интересно, что переход Андрея прошел именно благодаря позиции Сергея Реброва.

Напомним, капитан сборной Украины решил перебраться в ОАЭ после того, как его контракт с Вест Хэмом завершился. Ярмоленко уже даже успел дебютировать за Аль-Айн в товарищеском матче. Пока без результативных действий.

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