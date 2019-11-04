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Ребров: Ми створили структуру, в якій команди Динамо ставали чемпіонами, але потім все зруйнували

11:48 455 Читать на русском
Ребров: Ми створили структуру, в якій команди Динамо ставали чемпіонами, але потім все зруйнували
Сергій Ребров / фото: ФК Ференцварош

Колишній головний тренер Динамо Сергій Ребров, який нині працює в угорському Ференцвароші, в програмі Профутбол пригадав період роботи у київському клубі.

"Вважаю Циганкова дуже якісним футболістом. Коли я був у Динамо, то говорив, що у нас немає лідерів. Була хороша молодь, але поруч з ними повинні бути гравці, на яких вони будуть рівнятися. Не можна поміняти всіх гравців і поставити молодих.

Ребров – про ймовірне повернення в Динамо: Ви хочете, щоб у команді було так само, як зараз в Реалі?

В історії було лише кілька таких прикладів. Останній – Манчестер Юнайтед, коли прийшло молоде покоління, виграло чемпіонат і вдало грало в Лізі чемпіонів. Але таких прикладів дуже мало. Динамо потрібні якісні зрілі гравці, які будуть на полі тренерами, будуть допомагати молоді розвиватися. А у Циганкова, Шапаренка та Миколенка є майбутнє. Ми в цьому не сумніваємося.

Коли ми працювали в Динамо, то команди різного віку ставали чемпіонами. Такого, напевно, не було ніколи. Я радий, що створив таку структуру, але потім, на жаль, все зруйнували. Але я радий, що працював чесно. І ті люди, які працювали поруч зі мною. Ми намагалися допомогти Динамо і українському футболу. Подивіться на найуспішніші клуби. В Барселоні і Аяксі ця модель напрацьована. Всі розуміють, що це важливо, але не всі розуміють, як це зробити", – сказав Ребров.

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