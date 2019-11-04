Ребров – про ймовірне повернення в Динамо: Ви хочете, щоб у команді було так само, як зараз в Реалі?

Колишній головний тренер Динамо Сергій Ребров, який нині працює в угорському Ференцвароші, в програмі Профутбол розповів, що не думає про повернення в київський клуб.

"Усі вболівальники мають різні думки. Потрібно, щоб люди, які за щось відповідають, ухвалювали правильні рішення. Потрібно про це говорити з ними, а не зі мною.

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Я спілкуюся з Ігорем Михайловичем. У нас нормальні стосунки. Я бажаю Динамо і Михайличенку тільки удачі. Вони якісно роблять свою роботу.

У мене не було розмов із Суркісом про нашу нову спільну роботу. Ви хочете, щоб я повернувся і в команді було так само, як зараз в Реалі? Якщо є хороша робота, де тобі подобається, можна працювати скрізь. І в Саудівській Аравії", – сказав Ребров.

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