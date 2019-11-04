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Ребров: Мы создали структуру, в которой команды Динамо становились чемпионами, но потом все разрушили

11:48 96 Читати українською
Ребров: Мы создали структуру, в которой команды Динамо становились чемпионами, но потом все разрушили
Сергей Ребров / фото: ФК Ференцварош

Бывший главный тренер Динамо Сергей Ребров, который сейчас работает в венгерском Ференцвароше, в программе Профутбол вспомнил период работы в киевском клубе.

"Считаю Цыганкова очень качественным футболистом. Когда я был в Динамо, то говорил, что у нас нет лидеров. Была хорошая молодежь, но рядом с ними должны быть игроки, на которых они будут равняться. Нельзя поменять всех игроков и поставить молодых.

Ребров – о возможном возвращении в Динамо: Вы хотите, чтобы в команде было так же, как сейчас в Реале?

В истории было несколько таких примеров. Последний – Манчестер Юнайтед, когда пришло молодое поколение, выиграло чемпионат и удачно играло в Лиге чемпионов. Но таких примеров очень мало. Динамо нужны качественные зрелые игроки, которые будут на поле тренерами, будут помогать молодежи развиваться. А у Цыганкова, Шапаренко и Миколенко есть будущее. Мы в этом не сомневаемся.

Когда мы работали в Динамо, то команды всех возрастов становились чемпионами. Такого, наверное, не было никогда. Я рад, что создал такую ​​структуру, но потом, к сожалению, все разрушили. Но я рад, что работал честно. И те люди, которые работали рядом со мной. Мы пытались помочь Динамо и украинскому футболу. Посмотрите на успешные клубы. В Барселоне и Аяксе эта модель наработана. Все понимают, что это важно, но не все понимают, как это сделать", – сказал Ребров.

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