Ребров та Ярмоленко врятувалися проти лідера чемпіонату – божевільний промах зробив захист титулу майже нереальним
Аль-Айн не зміг виграти надважливий матч в контексті чемпіонських перегонів.
ОАЕ, 21 тур
Аль-Айн – Аль Ахлі Дубай – 1:1
Голи: Лаба, 80 – Гільєрме, 69
Аль-Айн приймав лідера таблиці, який мав перевагу у 5 очок. Поразка фактично не залишала б шансів команді Реброва захиситити титул чемпіона.
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Андрій Ярмоленко не грав під час міжнародної паузи, але поки опинився лише на лаві запасних. Перший тайм завершився без голів, а в середині другого становище господарів стало катастрофічним. На 69-й хвилині Аль-Ахлі вдало затиснув суперника біля карного майданчика, і Бала Гільєрме реалізував свій момент. Бразилець вийшов на поле за 4 хвилини до гола.
Ребров відразу випустив Ярмоленка, проте рятівником Аль-Айна виявився інший гравець. Найкращий бомбардир чемпіонату Коджо Лаба оформив свій 22 гол, замкнувши подачу з кутового. Вже у компенсований час Аль-Айн мав супершанс вирвати таку потрібну перемогу, але нападник господарів замість удару у порожні ворота з кількох метрів примудрився пробити паралельно лінії...
Нічия не надто допомогла Реброву у битві за "золото". Перевага Аль-Ахлі залишається на рівні 5 очок, тому за 5 турів до фінішу саме команда Леонарду Жардіма є фаворитом на титул.
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