ОАЕ, 21 тур

Аль-Айн – Аль Ахлі Дубай – 1:1

Голи: Лаба, 80 – Гільєрме, 69

Аль-Айн приймав лідера таблиці, який мав перевагу у 5 очок. Поразка фактично не залишала б шансів команді Реброва захиситити титул чемпіона.

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Андрій Ярмоленко не грав під час міжнародної паузи, але поки опинився лише на лаві запасних. Перший тайм завершився без голів, а в середині другого становище господарів стало катастрофічним. На 69-й хвилині Аль-Ахлі вдало затиснув суперника біля карного майданчика, і Бала Гільєрме реалізував свій момент. Бразилець вийшов на поле за 4 хвилини до гола.

Ребров відразу випустив Ярмоленка, проте рятівником Аль-Айна виявився інший гравець. Найкращий бомбардир чемпіонату Коджо Лаба оформив свій 22 гол, замкнувши подачу з кутового. Вже у компенсований час Аль-Айн мав супершанс вирвати таку потрібну перемогу, але нападник господарів замість удару у порожні ворота з кількох метрів примудрився пробити паралельно лінії...

صدمة في الملعب!



فرصة عيناوية ضائعة بشكل لا يصدق في اللحظات الأخيرة.. والذهول يسيطر على ردود الفعل #العين_شباب_الأهلي#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/3QmxLTDZ39 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 1, 2023

Нічия не надто допомогла Реброву у битві за "золото". Перевага Аль-Ахлі залишається на рівні 5 очок, тому за 5 турів до фінішу саме команда Леонарду Жардіма є фаворитом на титул.

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