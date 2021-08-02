Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко та його тренерський штаб узгодили фінансові питання з Українською асоціацією футболу після завершення контракту.

УАФ повністю виплатила зарплату та бонуси Андрію Шевченку та його помічникам за виступ на чемпіонаті Європи, стверджує meta-ratings.

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Повідомляється, що свою винагороду найближчим часом отримають і гравці збірної України. Цікаво, що податки, які мають бути сплачені, виплачуватимуть саме футболісти – раніше цим питанням займалась саме асоціація.

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко заявив про відхід з посади головного тренера збірної України. Пізніше його помічник, Андреа Малдера, також попрощався із "синьо-жовтими". 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України.

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