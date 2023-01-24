"Сергій Ребров зараз заробляє дуже гарні гроші в ОАЕ. Він готовий прийти у збірну України на зовсім інші умови, ніж у нього є в Аль-Айні. Я його поважаю за те, що він не підіймає це питання.

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Йому пропонують продовжити контракт з підвищенням зарплатні. Але для Реброва є важливою робота в Україні саме зараз, під час війни. Таких фінансових умов, які є у нього в Еміратах, він не висуває. Не менше, ніж там, чи не менше, ніж у попередника – таких умов немає. Наскільки менші умови у збірній України, ніж в ОАЕ? В рази", – розповів Павелко на прес-конференції.

Нагадаємо, Сергій Ребров вважається головним кандидатом на призначення головним тренером збірної України, але його контракт з Аль-Айном розрахований до 30 червня. Відповідно, Сергій Станіславович ризикує пропустити три матчі відбору на Євро-2024 – проти Англії, Північної Македонії та Мальти.

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