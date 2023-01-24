"Ми спілкуємось з Ребровим, маємо з ним багато спільного у баченні гри нашої збірної. Також імпонує, що він може принести у наш футбол іспанську модель з іспанськими фахівцями. І це буде стосуватись не лише національної команди, але й гри молодіжної та юнацької збірних. Це дуже стратегічний і далекоглядний крок.

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Але зараз у Сергія Реброва є чинний контракт. Прошу всіх зачекати. Ми б хотіли оголосити вже якесь рішення, але є правила та контракт, який Реброву потрібно виконувати. Хто буде готувати збірну до матчу з Англією? Скоро про все дізнаємося", – сказав Павелко на звітній прес-конференції.

Нагадаємо, контракт Реброва з Аль-Айном розрахований до 30 червня. Відповідно, у випадку призначення Сергія Станіславовича головним тренером збірної України він може пропустити три матчі відбору – проти Англії, Північної Македонії та Мальти.

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