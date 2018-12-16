Ребров дійсно конфліктує з капітаном Ференцвароша – фанати зляться на українського тренера

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров дійсно конфліктує з нападником команди Даніелем Беде. На бік форварда стали і фанати команди.

Капітан Ференцвароша Даніель Беде перебуває не в найкращих відносинах із наставником команди Сергієм Ребровим. Про це розповів угорський журналіст Goal.com Арон Буда в коментарі FootballHub.

Нагадаємо, в матчі минулого туру угорської першості Беде після своєї заміни висловив відверте незадоволення. За словами журналіста, "чорна кішка" між тренером та гравцем пробігла давно, а в останній час ситуація загострилась.

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"Контракт Беде із Ференцварошем спливає влітку. Ребров змінив стиль гри команди, який запровадив попередній наставник Томас Долль. Українець любить швидкий футбол. Тому йому підходять такі гравці як Ланцафаме та Петряк, а не форварди типу Беде. Даніель грає не так багато часу, як би йому хотілося. Він забив кілька м’ячів, але він не стабільний гравець основного складу.

Даніель дуже популярний серед фанатів. Він – справжня зірка угорського футболу. Вболівальники його люблять. Тому зляться на Реброва через його ставлення до їхнього улюбленця", – розповів угорський журналіст.

До слова, в матчі 18 туру проти Віді Беде не потрапив навіть до заявки Ференцвароша. 32-річний форвард виступає за Ференцварош із 2012 року. Всього на рахунку форвада 226 матчів і 100 голів за команду.

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