– Ви виросли у радянські часи на Донбасі, де зараз триває війна. На ваших очах розпався СРСР. Як ви це запам'ятали?

– Чесно? Я був дитиною. Коли я ріс, життя було іншим, тоді я завжди думав про футбол, про спорт. Я грав у баскетбол, волейбол... Ми були небагаті, але особливо ні в чому не мали потреби. Я зростав у місті заводів, там все було сірим.

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Спорт дав мені можливість почати нове життя, і це було зрозуміло ще з юних років. Моя мама була танцівницею і хотіла, щоб я також займався балетом. Потім це допомогло мені у спорті: еластичність, координація. Потім там почалася війна, і, звичайно, я страждаю за свій народ, – зізнався Ребров у інтерв'ю Diari ARA.

Нагадаємо, легендарний форвард розпочинав кар'єру в Шахтарі, однак ще юним перебрався до Динамо, з яким 9 разів ставав чемпіоном України.

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