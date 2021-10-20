– Вы выросли в советские времена на Донбассе, где сейчас идет война. На ваших глазах распался СССР. Как вы это запомнили?

– Честно? Я был ребенком. Когда я рос, жизнь была другой, тогда я всегда думал о футболе, о спорте. Я играл в баскетбол, волейбол... Мы были небогатые, но особо ни в чем не нуждались. Я рос в городе заводов, там все было серым.

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Спорт дал мне возможность начать новую жизнь, и это было понятно еще с юных лет. Моя мама была танцовщицей и хотела, чтобы я также занимался балетом. Затем это помогло мне в спорте: эластичность, координация. Потом там началась война, и, конечно, я страдаю за свой народ, – признался Ребров в интервью Diari ARA.

Напомним, легендарный форвард начинал карьеру в Шахтере, однако еще юным перебрался в Динамо, с которым 9 раз становился чемпионом Украины.

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