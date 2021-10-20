"Та перемога на Камп Ноу – один з найяскравіших моментів у моїй кар'єрі. У той час ми дуже добре виступали в Європі. Залишилася лише Баварія, але їм трохи пощастило. Тоді ми обігрували Реал Мадрид, але це правда, що проти Барселони були особливі матчі. 3:0 у Києві та 4:0 на Камп Ноу. Упродовж матчу було відчуття, що рахунок може бути й більшим.

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Лобановський був учителем. Так, це була людина з іншої епохи. Він завжди був серйозний, але точно знав, чого хоче. І він хотів перемогти. Працювати з ним було гордістю. У футболі можна добре провести час, але, перш за все, варто вести мову про перемогу. І він вклав це у наші голови. Що нам потрібно піклуватися про себе поза полем, що потрібно бути професіоналами. Це дозволило нам багато чого довідатися про фітнес, а також про те, як розуміти гру. Він хотів мати розумних гравців, які розуміли б гру. Він просто жив заради перемоги.

Барса – це завжди Барса. Я дуже поважаю цей клуб, тому що у нього є школа, ідентичність. Як і у нас в Динамо, де теж піклуються про тренування. Мірча Луческу робить хорошу роботу, поважаю його, тому що він хоче перемагати.

Я, як тренер, у першу чергу дбаю про перемогу. Коли я завершив кар'єру гравця, то хотів вчитися у найкращих тренерів і, наприклад, пішов до Гвардіоли і Клоппа. Щоб знайти свій шлях. Моя дорога – завжди перемагати. А у нинішньому Динамо ідея полягає в тому, щоб робити ставку на талановитих гравців. Ви не можете піти проти змін.

Про які зміни йдеться? Швидкість. Зараз ви можете все проаналізувати. І ви повинні це робити. Лобановський вже працював зі статистикою, але тепер все це можна отримати за секунду. Справа тепер не лише в талантах, а в аналізі зусиль, прикладених у кожній грі. Коли я порівнюю свій 1997 рік з тим, що є зараз, в деяких аспектах це здається іншим видом спорту. Зараз, з нинішнім тиском, з інтенсивністю, дуже важко домогтися довгострокових результатів. Ви можете виграти гру, але перемога у турнірах коштує дорожче, особливо коли невелика кількість команд накопичує у своїх рядах якомога більше талантів, щоб заробити більше грошей", – сказав Ребров у коментарі Diari ARA.

Нагадаємо, поєдинок між Барселоною та Динамо стартує сьогодні, 20 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

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