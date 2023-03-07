Луніну та ще 5 гравцям вказують на двері – Перес запланував масштабну перебудову в Реалі
Голкіпер збірної України Андрій Лунін влітку може покинути Мадрид.
Керівництво Реала вирішило позбутися гравців, які не входять у плани тренерського штабу. До того ж це може принести кошти, які можна буде інвестувати в покупку нових футболістів, повідомляє Fichajes.net.
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За інформацією джерела, Флорентіно Перес планує активно провести літній трансферний ринок. Заради підписання новачків і планується чистка, метою якої є вивільнення бюджету.
Серед гравців, яких хоче продати Реал, опинився Андрій Лунін. Також на Сантьяго Бернабеу повинні попрощатися з Еденом Азаром, Хесусом Вальєхо, Альваро Одріосолою, Маріано Діасом та Марко Асенсіо. До слова, останні двоє підуть у статусі вільних агентів.
Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався у Реал майже 5 років тому. За цей період українець неодноразово вирушав у оренди до інших клубів та був дублером Тібо Куртуа. За Мадрид сумарно зіграв лише 16 матчів. Зокрема, був основним голкіпером "вершкових" на тріумфальному Клубному чемпіонаті світу.
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