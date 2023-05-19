Як стверджує Relevo, у мадридському клубі серйозно розглядають варіант із підписанням 33-річного форварда.

Керівництво Реала планує пертурбації після вильоту з ЛЧ – Анчелотті вже почув вердикт

Карло Анчелотті просив Реал підписати Хоселу на заміну Каріма Бензема. З урахуванням того, що Маріано покине клуб, наставнику "вершкових" хотілось бачити в команді ще одного форварда. Хоселу вже виступав за мадридців. Він став гравцем Реала влітку 2009 року, але сезон після переходу провів у Сельті, своїй колишній команді, на правах оренди. У сезоні-2010/11 Хоселу був найкращим бомбардиром Кастільї (26 голів), а 21 травня 2011 року дебютував за Реал у матчі з Альмерією (8:1), забивши гол. Зазначається також, що у іспанця не буде проблем у роздягальні, він шурин – (брат жінки) Карвахаля, тож підтримка у нього буде.

Реал поки не розпочав перемовини стосовно можливого трансферу з поваги до Еспаньйола, який бореться за збереження місця в Ла Лізі.

В поточному сезоні Хоселу забив 15 голів і віддав 2 результативні передачі у 31 грі у Ла Лізі. Іспанець посідає 3 місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату після Роберта Лєвандовскі з Барселони (21 гол) та Каріма Бензема з Реала (17 голів).

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