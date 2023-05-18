Головний тренер мадридців Карло Анчелотті навіть попри поразку від Манчестер Сіті (0:4) у півфіналі Ліги чемпіонів може почуватись спокійно.

Попри виліт з ЛЧ італійський фахівець продовжить тренувати "бланкос". Відповідне рішення ухвалило керівництво клубу й у приватному порядку озвучило його Карлетто, інформує The Athletic.

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Оточення Анчелотті теж не вірить у звільнення. Та й сам тренер на післяматчевій прес-конференції заявив, що планує тренувати мадридців і наступного сезону, допоки не завершиться його контракт.

Публічно наставника у пресі після поразки від Сіті підтримали, зокрема, Вінісіус Жуніор та Лука Модріч. Також Карло має тотальну підтримку у роздягальні. Водночас керівництво "бланкос" планує зміни в інших сферах діяльності клубу.

У сезоні 2022/23 Реал виграв Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та Кубок Іспанії. Тепер залишається боротись за "срібло" Ла Ліги.

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