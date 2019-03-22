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Реал знайшов альтернативу Мбаппе – це партнер Зінченка

17:29 540 Читать на русском
Реал знайшов альтернативу Мбаппе – це партнер Зінченка
Кіліан Мбаппе / Los Angeles Times

Мадридський Реал знайшов запасний варіант, якщо не вдасться підписати Кіліана Мбаппе.

Реал розглядає можливість придбання нападника Манчестер Сіті Габріела Жезуса, повідомляє The Sun.

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"Королівський клуб" готовий викласти за партнера Олександра Зінченка 60,5 млн фунтів. Жезус перейшов у Манчестер Сіті взимку 2017 року.

У поточному сезоні бразилець забив 17 голів та віддав 3 асисти в усіх турнірах.

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