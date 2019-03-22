Варан налаштований покинути Реал – француз повідомив про це одноклубникам

Центральний захисник Реала Рафаель Варан повідомив партнерам, що планує покинути команду влітку.

Варан вважає, що його надто критикують в стані мадридського гранда, відчуває певну втому та хоче знайти новий виклик для себе, адже з Реалом Рафаель виграв цілу низку трофеїв, передає Marca.

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Партнери по команді в курсі намірів француза, адже він вже неодноразово проговорювався в розмовах. Єдиним аргументом, аби залишитись в команді, є повернення Зінедіна Зідана на тренерський місток, адже саме під керівництвом француза Варан отримав місце в складі команди.

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Більше того, Зідан планує будувати захист саме навколо Рафаеля, оскільки Рамосу вже 32 роки. В клаусулі французького захисника прописана сума в 500 млн євро, саме стільки планує отримати Реал з його продажу.