Реал принимает Жирону в 24-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Жирона стартует в 19:30 по киевскому времени. На Сантьяго Бернабеу встречаются лидеры Ла Лиги. После 23-х туров команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 58 очков. Жирона отстает на 2 балла. В матче первого круга на Монтиливи Реал уверенно разбил подопечных Мичела, выиграв со счетом 3:0 (забивали Хоселу, Чуамени и Беллингем).

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В стартовом составе Реала выйдет Андрей Лунин. У Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик тоже попали в основу. Нападающий сборной Украины из-за травмы пропустил игру с Реалом Сосьедад и несколько тренировок в течение последней недели, но оказался в старте. Мичел рискнул выпустить лучшего бомбардира Жироны на игру с лидером чемпионата.

Обе команды имеют серьезные кадровые трудности. Жироне не помогут дисквалифицированные Блинд и Эррера. Главный тренер каталонцев Мичел тоже не может находиться в технической зоне из-за удаления в предыдущем туре. У Реала настоящая катастрофа в защите. Карло Анчелотти не может рассчитывать на всех центрбеков первой команды – Рюдигера, Начо, Алабу и Милитао. Как следствие, пару центральных защитников сформировали Чуамени и Карвахаль.

Где смотреть матч Реал – Жирона? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка 24-го тура чемпионата Испании можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Реал Мадрид:

Жирона: