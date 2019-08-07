Реал здолав Ред Булл у спарингу завдяки вражаючому голу Азара – Лунін провів весь матч у запасі

Реал мінімально переміг Ред Булл в рамках підготовки до сезону 2019/20.

Товариський матч

Ред Булл Зальцбург – Реал – 0:1

Гол: Азар, 19

Азар розкішним ударом забив перший гол у футболці Реала

Статус спарингу дозволив суперникам не вмикати швидкості у перші половині гри. Команди почергово володіли м'ячем з невеликою перевагою мадридської команди.

На 19-й хвилині зірковий новачок королівського клубу вирішив взяти ініціативу в свої руки і потішити вболівальників. Вінгер протягнув м'яч лівим флангом, після чого традиційно змістився в центр і потужно пробив з лінії штрафного майданчику у дев'ятку – без шансів для голкіпера.

Після перерви гра оживилась, але результат на матчу це не вплинуло. Гол бельгійця так і залишився єдиним і переможним у матчі.

Воротар збірної України Андрій Лунін так і не отримав шансу проявити себе у цьому поєдинку.

Нагадаємо, новий сезон Ла Ліги стартує вже 16 серпня. Реал зіграє у першому турі проти Сельти.

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