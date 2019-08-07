Реал победил Ред Булл в спарринге благодаря впечатляющему голу Азара – Лунин провел весь матч в запасе

Реал минимально победил Ред Булл в рамках подготовки к сезону 2019/20.

Товарищеский матч

Ред Булл Зальцбург – Реал – 0:1

Гол: Азар, 19

Азар роскошным ударом забил первый гол в футболке Реала

Статус спарринга позволил соперникам не включать скорости в первой половине игры. Команды поочередно владели мячом с небольшим перевесом мадридской команды.

На 19-й минуте звездный новичок королевского клуба решил взять инициативу в свои руки и порадовать болельщиков. Вингер протащил мяч по левому флангу, после чего традиционно сместился в центр и мощно пробил с линии штрафной площади в девятку – без шансов для голкипера.

После перерыва игра оживилась, но на результат матча это не повлияло. Гол бельгийца так и остался единственным и победным в матче.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин так и не получил шанса проявить себя в этом поединке.

Напомним, новый сезон Ла Лиги стартует уже 16 августа. Реал сыграет в первом туре против Сельты.

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